Грозы, шквалы и град: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

11 июля, 2020, 11:19

В течение трех дней на территории Львовской области возможны сильные ливни, шквалы 17-22 м / с и град. Ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна и Днестра

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометрологии, на территории Львовской области 11 июля во второй половине дня грозы, местами сильные ливни, во время гроз местами шквалы 17-22 м / с и град. Кроме того, в течение 12 и 13 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 1,3 метра над уровнями, которые были зафиксированы по состоянию на 08:00 утра 10 июля. Также ситуация может обостриться в Самборском районе области, где возможен начальный выход воды на пойму вблизи села Луки. "Подобное предупреждение у нас уже было на прошлой неделе, - рассказал журналистке Еспресо главный специалист пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Игорь Курус. - Впрочем уровень воды с тех пор упал. На сегодня все будет зависеть от количества осадков и их места: будут единичные осадки или рассеются по области".

Спасатели просят жителей быть бдительными и рассудительными. Отмечают правила безопасности во время непогоды. "Если во время грозы человек оказался на открытой местности - нужно спрятаться, чтобы не спровоцировать попадание молнии, - заключает Игорь Курус. - не прятаться под большими и широкими деревьями, а найти убежище в здании. Можно спрятаться в автомобиле. Никогда не продолжать отдых на воде, ведь водоем притягивает молнию".

Это не первые шквальные осадки на Львовщине. Напомним, гроза нанесла бедствия львовским селам еще в конце прошлого месяца. Поэтому 23 июня и 4 июля от непогоды пострадали Стрыйский, Старосамборский и Жидачевский районы. Тогда разлилась река Турянка в селе Заречное Стрыйского района и река Катинка, что на Старосамборщине. Были подтоплены сотни жилых домов, приусадебных участков, колодцы и дороги. Сейчас эти районы остаются под наибольшей угрозой.