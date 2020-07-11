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Espreso.tvМирДвое французских экс-разведчиков получили 8 и 12 лет тюрьмы за шпионаж в интересах Китая

Двое французских экс-разведчиков получили 8 и 12 лет тюрьмы за шпионаж в интересах Китая

В Париже специальный трибунал приговорил к 8 и 12 годам лишения свободы двух бывших сотрудников французской внешней разведки DGSE, признав их виновными в шпионаже в пользу Китая

Процессы подобного рода проходят во Франции чрезвычайно редко. Оба осужденных давно вышли на пенсию, а до суда находились на свободе, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

Судебный процесс над ветеранами французской внешней разведки проходил в Париже с 6 по 10 июля. На закрытых по просьбе прокуратуры заседаниях пожилые подсудимые были не были взяты под стражу. Ни деталей обвинения, ни даже фамилий обвиняемых прессе не сообщили.

В пятницу специальный трибунал вынес свой вердикт, признав бывших разведчиков виновными по статьям "шпионаж в пользу иностранного государства", передача иностранному государству секретной информации и "посягательство на основные национальные интересы".

69-летний Пьер-Мари (Pierre-Marie H.) осужден к 12 годам заключения. 73-летний Анри М. (Henri M.) - к 8 годам тюрьмы. Суд также лишил их гражданских прав на 10-летний срок.

Осужденные - бывшие сотрудники Генеральной дирекции внешней безопасности DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure). Пьер-Мари числился гражданским чиновником министерства обороны. Анри сделал военную карьеру, выйдя в отставку в начале 2000 годов. Оба подсудимых в свое время вместе работали также в контрразведке.

Следствие предъявило им обвинения в шпионаже еще в 2017 году, когда оба бывших спецслужбиста уже находились на пенсии.

Более 20 лет назад Анри М. занимал пост официального представителя службы DGSE в Китае. В 1998 году его отозвали на родину после того, как он вступил в любовную связь с китайской переводчицей посольства Франции в Пекине. Выйдя на пенсию, Анри М. вернулся в Китай в 2003 году, чтобы жениться на бывшей переводчице. Супруги много лет прожили на острове Хайнань, на юге КНР. В последние годы Анри М. жил в Эльзасе.

Другой осужденный - Пьер-Мари - никогда не работал на официальных должностях за рубежом. Его задержали в аэропорту Цюриха с суммой наличных, полученных при встрече со связным китайской разведки на одном из островов в Индийском океане. Он жил на пенсии, на северо-востоке Франции, с женой Лоранс, которая также предстала перед судом за сокрытие доходов, полученных за шпионаж в пользу иностранного государства.

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