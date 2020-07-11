11 июля на фронте: оккупанты один раз нарушили режим тишины

11 июля, 2020, 18:08

11 июля на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Враг применил запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения на Приазовье.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяному. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины".

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелы не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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