11 июля на фронте: оккупанты один раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Враг применил запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения на Приазовье.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяному. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины".
На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелы не зафиксированы.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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