Зеленский подписал закон о вступлении без ВНО для выпускников из ОРДЛО и Крыма

10 июля, 2020, 17:46

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании "об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

Закон расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут вступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление будет происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и г. Севастополя и только в ограниченный перечень высших учебных заведений.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 3 июля Рада приняла закон о вступлении в вузы Украины детей из оккупированных территорий без ВНО.

9 июля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который позволяет абитуриентам из оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО. Впоследствии закон был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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