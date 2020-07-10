Из-за давления Бабикова и Соколова есть основания для внесения сведений в ЕРДР, - Корецкий

10 июля, 2020, 21:23

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что и.о. директора бюро Александр Соколов и первый заместитель директора Александр Бабиков пытаются отстранить его от должности, что является основанием для внесения сведений в ЕРДР

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

"Что касается моего оценочного суждения о возможном влиянии Венедиктовой (Ирина Венедиктова - генпрокурор - ред.), то конечно, я не говорю о какой-то конкретике. Оснований нет, в мой взгляд, для внесения сведений в ЕРДР. А что касается именно давления, в частности, Бабикова (Александр Бабиков - первый заместитель директора ГБР - ред.) и Соколова (Александр Соколов - и.о. директора ГБР - ред.), я считаю, что основания для внесения сведений в ЕРДР по данному факту точно есть. Потому что я же говорил, что это давление заключается в том, что они, фактически, меня в этой ситуации пытаются отстранить от должности ", - отметил Корецкий.

По словам следователя, его незаконно лишили доступа к ЕРДР.

"Я хожу на работу. Прихожу в кабинет, помещения, но не могу выполнять функции руководителя органа досудебных расследований", - добавил Корецкий.

В ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий увольняется якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствам.

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что не собирается увольняться из бюро , ведь знает, что действовал всегда законно

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственное бюро расследований в отношении противоправных действий и.о. директора ГБР Александра Соколова

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