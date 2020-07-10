Иск Медведчука против книги о Василии Стусе: суд перенесли на август

10 июля, 2020, 17:55

10 июля Дарницкий райсуд Киева перенес рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука против Вахтанга Кипиани и издательства Vivat на 14 августа

Об этом повыдомляе Еспресо.TV.

Шестое заседание по иску Виктора Медведчука перенесли.

Напомним, Медведчук хочет запретить продажу книги Вахтанга Кипиани, "Дело Василия Стуса".

В 1980-х он был адвокатом поэта и сотрудничал со следствием. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

Отметим, в поддержку книги о Стусе и автора под суд пришли активисты "Движения сопротивления капитуляции" и неравнодушные граждане.

"Суд не решился сегодня встать на сторону Медведчука. Но и выносить решение в пользу Украины, Стуса, Издательства Vivat и Вахтанга Кипиани тоже не стал, ограничившись "соломоновым решением" - перенести заседание на 14 августа на 10:00", - прокомментировали результат заседания на странице "Движения сопротивления капитуляции в Facebook.

Книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили Стуса.

Летом 2019 года Медведчук заявил, что подал иск с целью запретить книгу Кипиани о Стусе, потому и содержит "высказывания, которые не соответствуют действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

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