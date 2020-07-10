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Espreso.tvКультураВо Львове возобновили выставку графики первой половины ХХ века

Во Львове возобновили выставку графики первой половины ХХ века

Во Львовском историческом музее возобновили возможность посетить выставку из его сборника "Графика львовских художников ХХ века, 1900-1960рр. ", которая по известным причинам несколько месяцев была закрыта

Речь об около ста произведениях восьми разноплановых художников, которые жили в городе Льва в означенный период и этот город воспевали: Стефания Гебус-Баранецкая, Елена Кульчицкая, Ярослава Музыка, Мария Гутова, Людвиг Тирович, Ванда Коженевская и Юзефа Кратохвиля - Видимская.

"Наш фонд графики насчитывает 17 500 произведений, но хотелось выбрать художников разных национальностей с разными стилями творчества и разным мировоззрением, которых однако объединял не только большой талант и выбранный временной отрезок, но и большая любовь именно ко Львову, - комментирует для Еспресо инициатор события, главный хранитель Львовского исторического музея Светлана Хавалко. - Например, армянин по происхождению Людвиг Тирович оставил нам в наследство львовскую атмосферу 30-х годов. Сегодня будто архитектура такая же, но уже все иначе. Украинку Стефанию Гебус-Баранецкую, кроме того, что мы выставили два десятка ее дереворитов из известного цикла "Гуцульские мотивы", представляем в формат экспозиции и как прекрасного мастера экслибриса. Известная в Европе полька Юзефа Кратохвиля - Видимская интригует жанровыми сценами из жизни Львова. Вообще выставка получилась очень легкая и настроением - как раз то, что в нынешних реалиях людям действительно не хватает ".

К слову, экспозицию составили не только творческие работы художников, но и архивные документы и рабочие инструменты графиков - деревянные клише, резцы и др.

Ярина Коваль

Фото из архива Светланы Хавалко

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