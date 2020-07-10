Во Львове возобновили выставку графики первой половины ХХ века

10 июля, 2020, 15:35

Во Львовском историческом музее возобновили возможность посетить выставку из его сборника "Графика львовских художников ХХ века, 1900-1960рр. ", которая по известным причинам несколько месяцев была закрыта

Речь об около ста произведениях восьми разноплановых художников, которые жили в городе Льва в означенный период и этот город воспевали: Стефания Гебус-Баранецкая, Елена Кульчицкая, Ярослава Музыка, Мария Гутова, Людвиг Тирович, Ванда Коженевская и Юзефа Кратохвиля - Видимская.

"Наш фонд графики насчитывает 17 500 произведений, но хотелось выбрать художников разных национальностей с разными стилями творчества и разным мировоззрением, которых однако объединял не только большой талант и выбранный временной отрезок, но и большая любовь именно ко Львову, - комментирует для Еспресо инициатор события, главный хранитель Львовского исторического музея Светлана Хавалко. - Например, армянин по происхождению Людвиг Тирович оставил нам в наследство львовскую атмосферу 30-х годов. Сегодня будто архитектура такая же, но уже все иначе. Украинку Стефанию Гебус-Баранецкую, кроме того, что мы выставили два десятка ее дереворитов из известного цикла "Гуцульские мотивы", представляем в формат экспозиции и как прекрасного мастера экслибриса. Известная в Европе полька Юзефа Кратохвиля - Видимская интригует жанровыми сценами из жизни Львова. Вообще выставка получилась очень легкая и настроением - как раз то, что в нынешних реалиях людям действительно не хватает ".

К слову, экспозицию составили не только творческие работы художников, но и архивные документы и рабочие инструменты графиков - деревянные клише, резцы и др.

Ярина Коваль

Фото из архива Светланы Хавалко