Во Львове разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон

10 июля, 2020, 15:23

Правоохранители задержали администратора заведения и трех девушек, которые предоставляли услуги клиентам

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

"Клиентам предоставлялись платные сексуальные услуги. При этом злоумышленники втягивали молодых привлекательных девушек, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в занятие проституцией. Стоимость их "услуг" стартовала от 650 гривен и возрастала в зависимости от пожеланий клиентов.

Полицейские установили личность 29-летнего администратора заведения и трех девушек - двух 20-летних и одной в возрасте 24 года, которые предоставляли услуги клиентам. Все они жительницы Львовщины ", - сообщили правоохранители.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал корреспонденту Еспресо известный журналист-криминалист, главный редактор газеты Ратуша Николай Савельев, это за этим событием стоит не столько борьба с проституцией, сколько работа ради показателей, или конфликт внутри бизнеса интимных услуг:

"Такие периодические разоблачения делают по нескольким причинам. Во-первых, для статистики, чтобы продемонстрировать деятельность определенных подразделений полиции. Во-вторых, мог произойти конфликт на почве того, что кто-то не захотел платить за "крышу". В-третьих, это могли быть "гастролеры", то есть кто-то чужой, из другого региона решил начать здесь работать. Кстати, это явление сейчас очень распространено, в частности много проституток прибыли во Львов из Донбасса, как с временно оккупированной, так и из части, подконтрольной Украины. И их могут просто сдавать местные конкуренты, которые жалуются на них своим "опекунам" в правоохранительных органах ".