Верховный Суд Украины обязал Тараса Барщовского погасить долг по кредитам "Дельта Банка"

10 июля, 2020, 17:56

Верховный Суд Украины обязал Тараса Барщовского оплатить 75 млн евро по кредитам "Дельта Банка", что является лишь частью всей задолженности его предприятий

Бизнесмен выступает поручителем по всем кредитам. Адвокаты говорят, чтобы не возвращать средства, предприниматель пытался обжаловать решение третейского суда, которое вступило в силу в марте этого года.

"С заявлением об отмене решения третейского суда наши оппоненты обратились в марте 2020 года. Постановлением от 5 мая 2020 года их заявление было удовлетворено. ООО "Инвестохиллс Веста" обратилось с жалобой на постановление Северного апелляционного суда в мае. Было несколько заседаний в Верховном Суде. Теперь принято уже окончательное решение ", - отметила адвокат группы инвесторов ФК "Инвестохиллс Веста" и ФК "Гелиос" Светлана Довбыш.

На заседании Верховного суда Украины юристы представили оригиналы кредитных договоров. Эти бумаги правоохранители изъяли в 2017-м - во время обысков в "Дельта банке" - и вернули только сейчас. Оригиналы стали основным аргументом для суда.

"Конечно, мы довольны таким результатом. Поскольку постановление, которым отменили решение Третейского суда, было незаконным, со значительными нарушениями Хозяйственного процессуального кодекса", - добавила Светлана Довбыш.

Компания "Танк Транс" в лице поручителя Барщовского должна выплатить долг в 75 млн евро - по кредитному договору. Нынешнее решение суда обжалованию не подлежит.

Тарас Барщовский, который недавно попал в рейтинг миллионеров Forbes с состоянием 105 млн $, должен выплатить кредиторам почти все свои средства. Более того, решение третейского суда дает право взимать активы группы TBFruit за пределами Украины - в частности, в Польше, Молдове и на Кипре.