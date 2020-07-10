Верховный суд США разрешил прокурорам проверить финансы Трампа

10 июля, 2020, 10:55

Верховный суд США обязал президента Дональда Трампа раскрыть финансовые отчеты за последние девять лет

Декларации должны быть переданы прокурору Нью-Йорка, сообщает Reuters .

Согласно одобренному иску, поданному несколькими комитетами Конгресса, бухгалтерская фирма Mazars LLP, клиентом которой является Трамп, обязана раскрыть данные о финансах президента за последние девять лет.

Право изъять декларации, проведенные через частную организацию Трампа, суд дал прокурору округа Манхэттен Сайрус Вэнс. Прокурор расследует возможное сокрытие платежей порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые утверждали, что у них была интимная связь с Трампом.

В то же время суд отказал Палате представителей Конгресса США в доступе к налоговым декларациям Трампа.

Демократы в Конгрессе утверждали, что эти документы позволили бы определить причастность президента к мошенничеству, отмыванию денег и незаконному использованию служебных полномочий. Они спрашивали документы Трампа в двух банков, Capital One и Deutsche Bank, а также в бухгалтерской компании Mazars USA.

Пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани на брифинге, трансляция которого велась на сайте Белого дома, заявила, что Трамп обнародует налоговые декларации после завершения аудиторской проверки.

Отметим, Трамп - первый президент США после Ричарда Никсона, который отказался публиковать сведения из своих налоговых декларациях. Защита Трампа утверждал, что он как действующий президент имеет иммунитет на расследование и уголовное преследование.

Напомним, в начале мая 2019 Минфин Конгресса США отказал в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа.

Позже в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей США, который спрашивал финансовые документы американского президента Дональда Трампа в его бухгалтерской фирме.

Юристы Трампа обратились в Верховный суд с просьбой заблокировать действие повестки нижней палаты Конгресса США о передаче ей финансовых документов Трампа.