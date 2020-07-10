Вблизи Авдеевки оккупанты ранили бойца ООС
10 июля, 2020, 12:50
10 июля оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие обстрелов военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.
Он был доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
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