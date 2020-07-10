В ВСУ подтвердили 12 случаев COVID-19
10 июля, 2020, 12:07
В Вооруженных силах Украины за 9 июля зафиксировали 12 новых заражений коронавирусом
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек. Наблюдается легкое течение заболевания.
По состоянию на 10:00 10 июля в ВСУ болеет 144 человека. Всего за время пандемии выздоровели 428 человек, умерло пятеро.
- По состоянию на 9:00 пятницы, 10 июля, в Украине зафиксировано 52 043 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1345 - летальные, 24800 человек выздоровели.
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