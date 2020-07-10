В ВСУ подтвердили 12 случаев COVID-19

10 июля, 2020, 12:07

В Вооруженных силах Украины за 9 июля зафиксировали 12 новых заражений коронавирусом

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек. Наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10:00 10 июля в ВСУ болеет 144 человека. Всего за время пандемии выздоровели 428 человек, умерло пятеро.