В Украине в июне ускорилась инфляция, - Госстат

10 июля, 2020, 09:30

По сравнению с маем цены в Украине выросли на 0,2%, с начала года - на 2%

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Потребительская инфляция в июне 2020 в годовом измерении составила 2,4%, ускорившись с 1,7% в мае.

По сравнению с маем, потребительские цены в июне выросли на 0,2%, а с начала года - на 2%.

Указывается, что на потребительском рынке в июне по сравнению с маем 2020 цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. При этом больше всего - на 8,4% - подорожали фрукты, цены на мясо птицы, сливочное масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину и сметану выросли 2,3-0,4%. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, хлеб, рис, сало, свинина.

Цены на безалкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5% из-за подорожания табачных изделий на 1,1%.

В годовом измерении наибольший рост цен в июне зафиксировано на фрукты - 23,8%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,8%, хлеб и хлебопродукты - на 9%, молоко - на 6,5%.

Наибольшее снижение цен в июне в годовом измерении зафиксировано на природный газ - 40,4%, водоснабжение (23%), топливо и масла (15,7%), овощи (15,9%), яйца (10,4%).

Отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской области.

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