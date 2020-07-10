В Украине обнародовали перечень пляжей с "грязной" водой

10 июля, 2020, 16:32

Центр общественного здоровья обнародовал перечень пляжей, на которых выявлены отклонения показателей качества воды

С ним можно ознакомиться на странице ЦОС в Facebook.

В частности, в Донецкой области отклонения от стандарта за отчетный период обнаружено: городской пляж в районе гостиницы "Турист" г. Мариуполь. В пробах воды из общественного пляжа пгт Ялта выделено v. Parahaemolуtiсus. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Запорожской области отклонения от стандарта обнаружено: пляж "Центральный - левая сторона" г. Запорожье, городской пляж "Солнечный" г. Энергодар., Пляж "Правый берег" г. Запорожье, пляж г. Энергодар. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Николаевской области отклонения от стандарта обнаружены в пробах морской воды: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в г. Николаев, пляж "Стрелка" в г. Николаев, пляж в г. Первомайск. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Одесской области отклонения от стандарта обнаружено: пляж г. Одесса - "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж г. Одеса. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Херсонской области отклонения от стандарта обнаружено в 1 пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты повторные исследования.

В г. Киев отклонения от стандарта обнаружено: "Пуща-Водица", пляж "Вербный", "Пуща-Водица" / 5-7 линия / на р. Горенка. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178-ми речных пляжах. С полным перечнем пляжей и качеством воды в них можно ознакомиться по ссылке .

В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178-ми речных пляжах. С полным перечнем пляжей и ... Опубликовано Центр общественного здоровья Украины пятницу, 10 Июля 2020

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