В ОРДЛО зараженная радионуклидами вода с места подземного ядерного испытания добралась до горизонтов питьевой воды

10 июля, 2020, 13:34

Из-за затопления объекта кливаж, где в 1979 году провели подземное ядерное испытание, низкорадиоактивную воду фиксируют в 5 км от бывшей шахты

Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия Международного общества по правам человека в Facebook.

В настоящее время есть подтвержденные данные о полное затопление объекта "Кливаж" по состоянию на 01.03.2020 г..

"Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории, при заборе на расстоянии 5 км от объекта составил 20-34 * 10 ^ 3 Бк / кг", - говорится в сообщении.

Это значит, что низкорадиоактивную вода уже поступает в горизонты питьевой воды.



Объект "Кливаж" - подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонн в тротиловом эквиваленте, который был осуществлен 16 сентября 1979 года на территории Донецкой области Украинской ССР на восточном крыле шахты "Юнком" (город Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета, ПО "Орджоникидзеуголь") на глубине 903 метров.

В органзиции отметили, что ввиду отсутствия прямого доступа к мониторингу ситуации с объектом "Кливаж" на оккупированной территории только сейчас получены неопровержимые доказательства того, что полное затопление этого объекта состоялось в марте этого года.

"В соответствии с Конвенцией ООН 1948 года ответственность за оккупированные территории несет оккупант и поэтому вопрос объекта" Кливаж ", который находится на неподконтрольной Украины территории был поручен рабочей группе из состава специалистов АО" ВНИМПИпроекттехнология "(структура" Росатома "), проектного института" Шахтопроект "и ФГБУ" Гидроспецгеология "из России. Данные по объекту" Кливаж "от оккупационной власти сейчас недоступны, поэтому данные о состоянии радационного загрязнения поступают только через неофициальные каналы с оккупированных территорий и из измерений, проводимых независимыми экспертами", - добавили в организации.

Напомним, в 1979 году на территории Донецкой области Украинской ССР на восточном крыле шахты "Юнком" (город Юнокоммунаровск Енакиевского горсовета, ПО "Орджоникидзеуголь") на глубине 903 метров советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Тот проект получил название "Объект Кливаж". После взрыва советская власть решила оставить окруженную кубометрами песка радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность, затопления местности, а также попадание загрязненной жидкости в грунтовые воды. 14 апреля 2018 года представители незаконных вооруженных формирований прекратили откачки воды на шахте "Юнком". Что происходит под землей с капсулой, неизвестно.

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