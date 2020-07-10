 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одесской области вспышка коронавируса произошла на заводе крабовых палочек

В Одесской области вспышка коронавируса произошла на заводе крабовых палочек


фото: reuters
В Одесской области произошла вспышка коронавируса на заводе крабовых палочек, полиция расследует обстоятельства и причины инфицирования коронавирусом 36 работников

Об этом заявил на брифинге руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех, сообщает " Укринформ ".

"В полицию поступила информация, которую проверили правоохранители, что сотрудники компании "Аквафрост", инфицированные коронавирусом, продолжают выходить на работу. Ни администрацией, ни собственниками завода не были приняты надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный. И в дальнейшем заболевание начало распространяться - пока коронавирус обнаружен у 36 заводчан "Аквафрост", - отметил Бех.

По его словам, есть достаточно оснований считать, что причиной распространения COVID-19 среди работников завода является занесение коронавирусной инфекции извне из-за несоблюдения элементарных карантинных требований.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней) Уголовного кодекса Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

10 июля, 2020 пятница

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать