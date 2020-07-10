В Одесской области вспышка коронавируса произошла на заводе крабовых палочек

10 июля, 2020, 17:42

В Одесской области произошла вспышка коронавируса на заводе крабовых палочек, полиция расследует обстоятельства и причины инфицирования коронавирусом 36 работников

Об этом заявил на брифинге руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех, сообщает " Укринформ ".

"В полицию поступила информация, которую проверили правоохранители, что сотрудники компании "Аквафрост", инфицированные коронавирусом, продолжают выходить на работу. Ни администрацией, ни собственниками завода не были приняты надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный. И в дальнейшем заболевание начало распространяться - пока коронавирус обнаружен у 36 заводчан "Аквафрост", - отметил Бех.

По его словам, есть достаточно оснований считать, что причиной распространения COVID-19 среди работников завода является занесение коронавирусной инфекции извне из-за несоблюдения элементарных карантинных требований.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней) Уголовного кодекса Украины.

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