В Кропивницком умер президент и основатель Федерации традиционного каратэ Украины
10 июля, 2020, 20:48
В Кропивницком, 10 июля, умер президент и основатель Федерации традиционного каратэ Украины Владимир Савченко
Об этом сообщает DOZOR.
Владимир Савченко родился в июле 1955 года. В декабре 1990 года он открыл первую в Украине школу традиционного каратэ и основал Национальную федерацию.
"Не стало доброй и хорошей человека. Мы еще не знаем, когда можно будет с ним попрощаться, потому что это только сегодня случилось. Скорее всего в понедельник на территории онкологического диспансера у храма", - сказали родственники Савченко.
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