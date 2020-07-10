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Espreso.tvСпортВ Кропивницком умер президент и основатель Федерации традиционного каратэ Украины

В Кропивницком умер президент и основатель Федерации традиционного каратэ Украины


фото: sport-kr.com.ua
В Кропивницком, 10 июля, умер президент и основатель Федерации традиционного каратэ Украины Владимир Савченко

Об этом сообщает DOZOR.

Владимир Савченко родился в июле 1955 года. В декабре 1990 года он открыл первую в Украине школу традиционного каратэ и основал Национальную федерацию.

"Не стало доброй и хорошей человека. Мы еще не знаем, когда можно будет с ним попрощаться, потому что это только сегодня случилось. Скорее всего в понедельник на территории онкологического диспансера у храма", - сказали родственники Савченко.

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