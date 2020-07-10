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Espreso.tvСпортВ Германии назвали лучшего футболиста года

В Германии назвали лучшего футболиста года


фото: Getty Images
Союз футболистов Германии признал нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски лучшим игроком года

Об этом сообщает VarskySports y twitter.

Организация подвела итоги голосования за звание лучшего игрока Бундеслиги по итогам сезона. Первое место занял нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски который получил 40,2% голосов.

В текущем сезоне 31-летний поляк провел 43 матча, забил 51 мяч и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 56 млн евро.

Вторым стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (13,9%), замкнул тройку лидеров полузащитник "Баварии" Джошуа Киммо (7,2%).

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