В двух городах Львовщины после ослабления карантина заявили о готовности к открытию детских садов

10 июля, 2020, 15:48

Дошкольные учебные заведения Дрогобыча и Стебника, что на Львовщине, готовы к открытию. Сейчас ожидается заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, которая позволила бы их работу

Об этом сообщила журналистка Еспресо.TV во Львове.

Сегодня, 10 июля, в Дрогобыче и Стебнике на Львовщине провели мониторинг дошкольных учебных заведений. Следовательно, после решения областной комиссии ТЭБ и ЧС здесь готовы открыть шесть садов: 5 в Дрогобыче и 1 в Стебнике. "Мы планируем поэтапно открывать ДОУ, - рассказал Еспресо начальник отдела образования ДМР Петр Шевьяк. Для начала откроем только среднюю и старшую группы. По опросу родителей, у нас в группах будет максимум по 15 детей. При входе и каждых 4 часа измерять температуру. Всеми нужными антисептическими средствами сады обеспечены".

Позволить открыть дошкольные учебные заведения решили на городской комиссии ТЭБ и ЧС еще 8 июля. Тогда началась поэтапная подготовка к работе. Все работники дошкольных учреждений должны пройти экспресс тестирование на COVID-19. Согласно протоколу, по состоянию на 8 июля, инцидентность заболевания 100 тысяч населения составила 14,9% при разрешенных 11%. Впрочем, Петр Шевьяк уверяет - это результаты по всему региону. "Эта цифра - это инцидентность по всему региону, куда входит Дрогобыч, Стебник, Борислав, Трускавец и Сходница, - заключает Петр Шевьяк. Мы хотим открыть садики только в тех городах, где количество больных соответствует норме. Тем более, у нас большое количество обращений от родителей, которым негде оставить детей. Но у нас будут соблюдены все карантинные нормы ".

К слову, 8 июля до открытия начали готовить сады и во Львове. Как сообщили в пресс-службе ЛГС, в управлении образования создали 7 рабочих групп, которые будут проводить проверку. Впрочем финальное решение об открытии садов на Львовщине будет принимать областная комиссия ТЭБ и ЧС.