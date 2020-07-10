В Донецкой области боевики ранили двух украинских военных
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
"Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам было предоставлена надлежащая первая медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
По сообщению ООС, боевики применили против украинских военнослужащих минометы калибра 82 мм.
В ООС отметили, что боевики первыми открыли огонь по позициям украинских защитников. В ответ подразделения ООС применили огневые средства.
Сегодня, 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation пятницы, 10 июля 2020
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