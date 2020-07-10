В Донецкой области боевики ранили двух украинских военных

10 июля, 2020, 16:50

В Донецкой области в результате минометного обстрела боевиков вблизи Новолуганского ранения получили двое украинских военных

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам было предоставлена надлежащая первая медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По сообщению ООС, боевики применили против украинских военнослужащих минометы калибра 82 мм.

В ООС отметили, что боевики первыми открыли огонь по позициям украинских защитников. В ответ подразделения ООС применили огневые средства.

Сегодня, 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв ... Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation пятницы, 10 июля 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .