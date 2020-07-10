Ушел из жизни основатель крупнейшего польского медиа в Украине Мирослав Ровицкий

10 июля, 2020, 16:27

9 июля 2020 года умер основатель и главный редактор "Курьера Галицкого" Мирослав Ровицкий

Об этом сообщили в Посольстве Польши в Украине.

"С сожалением сообщаем о смерти Мирослава Ровицкого, кавалера Рыцарского Креста ордена Возрождения Польши, активного деятеля "Солидарности", который был репрессирован коммунистической властью в 1980-х годах, основателя и главного редактора двухнедельника "Курьер Галицкий", крупнейшей польской газеты в Украине .

Мирослав Ровицкий сделал много для налаживания диалога и польско-украинского взаимопонимания, включая встречи в Яремче, которые традиционно собирают политиков и дипломатов, а также ученых, журналистов и аналитиков обеих стран", - говорится в сообщении посольства.

Много хороших слов о своем редакторе написали в некрологе, размещенном на странице "Курьера Галицкого":

"Приключение Мирека с Украиной начиналось вовсе не с журналистики. Он приехал сюда как предприниматель, но увлечение историей Галицкого края, Ивано-Франковщины и Львовщины не дали ему ограничиться только бизнесом. Он хотел создать польскую газету. В начале это было издание "Z grodu Rewery", вышедшее в Ивано-Франковске. "Галицкий курьер" появился впервые 15 августа 2007 года. С этого времени он выходит регулярно. А сейчас развился в портал, телеканал, радио и киностудию".

Многолетний сотрудник господина Ровицкого Кость Чавага в комментарии корреспонденту Еспресо.TV добавляет, что "Курьер" является крупнейшим польскоязычным медиа на постсоветском пространстве, которое работает уже 13 лет. Имеет много международных наград и безоговорочный авторитет в Европе.

Мирослав Ровицкий родился 27 октября 1953 года. Он является уроженцем Варшавы, однако уже более 20 лет жил в Украине, где стал основателем "Курьера Галицкого". Сделал немалый вклад в налаживание украинско-польского диалога: писал статьи, инициировал выставки и конференции, другие проекты, целью которых было сблизить Украину и Польшу. В 2015 году получил Рыцарский крест ордена Возрождения Польши, 2018 награжден орденом "За развитие Украины".