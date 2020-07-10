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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця в августе планирует возобновить полноценное железнодорожное сообщение

Укрзализныця в августе планирует возобновить полноценное железнодорожное сообщение


фото: reuters
В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.

По словам и. о. председателя праавлиння Укрзализныци Ивана Юрика, пока компания возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - цитирует пресс-служба слова Юрика.

Он также добавил, что сейчас на станцию Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

"Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями населенность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов" , - отметил Юрик.

Руководитель Укрзализныци призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы при путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах.

"Мы надеемся на сознательное отношение наших пассажиров и ответственность. Больше всего нарушений санитарных норм мы фиксируем в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на наши замечания, мы вынуждены вызвать сотрудников полиции", - отметил он.

Кроме того, железнодорожники рассмотрят целесообразность установки на Львовском железнодорожном вокзале современных инфракрасных систем скрининга температуры.

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