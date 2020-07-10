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Espreso.tvСпортУкраинская ассоциация футбола просила у "Шахтера" 300 тыс. грн

Украинская ассоциация футбола просила у "Шахтера" 300 тыс. грн


фото: uaf.ua
Украинская ассоциация футбола просила донецкий "Шахтер" бесплатно выделить 300 тыс. грн на финансирование тренировок и соревнований сборных в 2016-м году

Скриншот письма обнародовал в facebook журналист Роман Бебех.

Письмо адресовано на имя генерального директора горняков Сергея Палкина. Его подписал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

"Федерация пишет письмо в "Шахтер" и просит 300 тыс. грн на осуществление уставной деятельности. Уже пришла реакция федерации. Юрий Записоцкий: Письмо аутентичное. Это форма компенсации за пользование стадионом Банникова. Шахтер проводил там свои тренировки! Эта сумма за определенное количество тренировок ", - написал Бебех.

Самый скандальный момент выпуска с Костей Андриюк! Федерация пишет письмо в Шахтер и просит 300000 на осуществление ...

Опубликовано Roman Bebekh пятницы, 10 июля 2020

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