Украинская ассоциация футбола просила у "Шахтера" 300 тыс. грн

10 июля, 2020, 17:46

Украинская ассоциация футбола просила донецкий "Шахтер" бесплатно выделить 300 тыс. грн на финансирование тренировок и соревнований сборных в 2016-м году

Скриншот письма обнародовал в facebook журналист Роман Бебех.

Письмо адресовано на имя генерального директора горняков Сергея Палкина. Его подписал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

"Федерация пишет письмо в "Шахтер" и просит 300 тыс. грн на осуществление уставной деятельности. Уже пришла реакция федерации. Юрий Записоцкий: Письмо аутентичное. Это форма компенсации за пользование стадионом Банникова. Шахтер проводил там свои тренировки! Эта сумма за определенное количество тренировок ", - написал Бебех.

Самый скандальный момент выпуска с Костей Андриюк! Федерация пишет письмо в Шахтер и просит 300000 на осуществление ... Опубликовано Roman Bebekh пятницы, 10 июля 2020