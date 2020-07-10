Украинская ассоциация футбола просила у "Шахтера" 300 тыс. грн
Скриншот письма обнародовал в facebook журналист Роман Бебех.
Письмо адресовано на имя генерального директора горняков Сергея Палкина. Его подписал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
"Федерация пишет письмо в "Шахтер" и просит 300 тыс. грн на осуществление уставной деятельности. Уже пришла реакция федерации. Юрий Записоцкий: Письмо аутентичное. Это форма компенсации за пользование стадионом Банникова. Шахтер проводил там свои тренировки! Эта сумма за определенное количество тренировок ", - написал Бебех.
Самый скандальный момент выпуска с Костей Андриюк! Федерация пишет письмо в Шахтер и просит 300000 на осуществление ...Опубликовано Roman Bebekh пятницы, 10 июля 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя