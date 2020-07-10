Украина надеется подписать соглашение с ЕС о совместном авиапространстве во время саммита в октябре, - МИД

10 июля, 2020, 14:33

Украина надеется на подписание договора о совместном авиационном пространстве в рамках саммита с ЕС

Об этом заявила директор Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Марина Михайленко, сообщает Укринформ.

"Во время немецкого председательства состоится саммит Украина-ЕС, он уже подтвержден на 1 октября, мы очень хотели бы наконец в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве", - сказала Михайленко.