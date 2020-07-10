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Espreso.tvОбществоУкраина надеется подписать соглашение с ЕС о совместном авиапространстве во время саммита в октябре, - МИД

Украина надеется подписать соглашение с ЕС о совместном авиапространстве во время саммита в октябре, - МИД


фото: reuters
Украина надеется на подписание договора о совместном авиационном пространстве в рамках саммита с ЕС

Об этом заявила директор Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Марина Михайленко, сообщает Укринформ.

"Во время немецкого председательства состоится саммит Украина-ЕС, он уже подтвержден на 1 октября, мы очень хотели бы наконец в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве", - сказала Михайленко.

  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина планирует внедрить "промышленный", "продовольственный" и "авиационный" безвизовые на пути к членству в Европейском Союзе.

 

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