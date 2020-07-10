Трамп о намерениях Канье Уэста баллотироваться в президенты: "Думаю, он поддержит нас"

10 июля, 2020, 15:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что рэпер Канье Уэст поддержит его на будущих президентских выборах

Об этом он сказал в эфире Fox News, комментируя намерения Уэста баллотироваться на пост президента США, сообщает The Hill.

"Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу ... В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну", - сказал Трамп.

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При этом сам музыкант ранее заявлял, что потерял доверие к Дональду Трампу.

Напомним, Канье Уэст объявил, что баллотируется на пост президента США.

Президентские выборы в США пройдет 3 ноября 2020 года.