Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых на выходных ожидаются дожди с грозами

10 июля, 2020, 15:49

11 и 12 июля температура воздуха в Украине прогреется до + 33 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Завтра, 11 июля, во всей Украине днем ожидается + 28 ... + 33 ° C.

"Осадков завтра не будет, кроме грозовых дождей в западных областях", - отметила синоптик.

12 июля в западной части Украины температура воздуха в воскресенье снизится до + 14 ... + 20 ° C да еще и с сильными грозовыми дождями.

Также 12-го июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской, в Крыму и Приазовье.

По словам Натальи Диденко, на остальной территории будет сухо и жарко, до + 29 ... + 33 ° C

В Киеве в субботу ожидается солнце и жара, +30 ... +32 ° C. В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой, + 28 ... + 29 ° C.

Синоптик отметила, что в понедельник в Киеве существенно похолодает.

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