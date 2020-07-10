Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых на выходных ожидаются дожди с грозами
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
Завтра, 11 июля, во всей Украине днем ожидается + 28 ... + 33 ° C.
"Осадков завтра не будет, кроме грозовых дождей в западных областях", - отметила синоптик.
12 июля в западной части Украины температура воздуха в воскресенье снизится до + 14 ... + 20 ° C да еще и с сильными грозовыми дождями.
Также 12-го июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской, в Крыму и Приазовье.
По словам Натальи Диденко, на остальной территории будет сухо и жарко, до + 29 ... + 33 ° C
В Киеве в субботу ожидается солнце и жара, +30 ... +32 ° C. В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой, + 28 ... + 29 ° C.
Синоптик отметила, что в понедельник в Киеве существенно похолодает.
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