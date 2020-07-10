Страны ЕС отклоняют 90% заявлений украинцев на получение статуса беженца
Об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан, сообщает Европейская правда.
По данным отчета, в 2018 году этот показатель составил 17,3%.
Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.
В первом квартале 2020 года были зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.
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