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Espreso.tvОбществоСтраны ЕС отклоняют 90% заявлений украинцев на получение статуса беженца

Страны ЕС отклоняют 90% заявлений украинцев на получение статуса беженца


фото: reuters
Страны Евросоюза утвердили только 10,2% заявлений на убежище от граждан Украины в 2019 году

Об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан, сообщает Европейская правда.

По данным отчета, в 2018 году этот показатель составил 17,3%.

Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.

В первом квартале 2020 года были зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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