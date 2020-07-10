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Espreso.tvОбществоСтолицу Греции захлестнули массовые протесты против закона о демонстрациях

Столицу Греции захлестнули массовые протесты против закона о демонстрациях


фото: reuters
В столице Греции Афинах тысячи людей устроили масштабную акцию протеста против нового закона о демонстрациях

Как сообщает DW , в центре Афин у здания парламента Греции собралось около 10 тысяч человек. Некоторые из них держали в руках баннеры с надписью "Руки прочь от демонстраций".

При этом начались мирно протесты несколько раз перерастали в уличные беспорядки. Очевидцы сообщают о том, что некоторые из демонстрантов начали забрасывать полицию фальшфейерамы и различными предметами.

Полицейские ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

К массовым выступлениям против положений нового документа призвали профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, а также Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Ципрас.

Согласно новому закону о демонстрациях, прокуратура Греции имеет право запретить уже запланированную массовую акцию в случае, если увидит в ней угрозу уличных беспорядков.

Кроме того, для проведения любой демонстрации необходимо будет подать заявку, а организаторам - взять на себя обязательство обеспечить мирный характер мероприятия. В противном случае их можно будет привлечь к ответственности.

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По мнению консервативного премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, подготовленный закон о демонстрациях служит общественной безопасности.

С большой долей вероятности закон будет принят в ближайшие часы, поскольку правящая партия Новая демократия имеет необходимую для этого большинство голосов в парламенте.

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