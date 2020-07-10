Степанов: МЗ и МОН за 10 дней объявят, как будет проходить новый учебный год
10 июля, 2020, 10:16
Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки представят правила, по которым пройдет новый учебный год
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться, при каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях они будут учиться в дистанционном режиме, и как мы можем совместить эти два способа. Вместе с МОН мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы ", - сказал он.
Степанов сказал, в течение 7-10 дней сообщат, как будут учиться дети в следующем учебном году.
- По состоянию на 9:00 пятницы, 10 июля, в Украине зафиксировано 52 043 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1345 - летальные, 24800 человек выздоровели.
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