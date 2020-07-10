Степанов: МЗ и МОН за 10 дней объявят, как будет проходить новый учебный год

10 июля, 2020, 10:16

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки представят правила, по которым пройдет новый учебный год

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться, при каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях они будут учиться в дистанционном режиме, и как мы можем совместить эти два способа. Вместе с МОН мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы ", - сказал он.

Степанов сказал, в течение 7-10 дней сообщат, как будут учиться дети в следующем учебном году.