Стало известно, когда стартует новый футбольный сезон в Германии
10 июля, 2020, 20:18
Старт следующего сезона чемпионата Германии по футболу запланирован 18 сентября
Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Матче 1-го тура пройдут с 18 по 21 сентября. Также в этих числах состоятся первые матчи второго и третьего немецких дивизионов.
Зимняя пауза в Германии будет сокращена - матчи 14-го тура состоятся уже в первую субботу-воскресенье января.
За неделю до старта чемпионата, с 11 по 14 сентября, состоятся матчи 1-го раунда Кубка Германии по футболу.
- 10 июля Союз футболистов Германии признал нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски лучшим игроком года.
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