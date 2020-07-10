Стало известно, когда стартует новый футбольный сезон в Германии

10 июля, 2020, 20:18

Старт следующего сезона чемпионата Германии по футболу запланирован 18 сентября

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Матче 1-го тура пройдут с 18 по 21 сентября. Также в этих числах состоятся первые матчи второго и третьего немецких дивизионов.

Зимняя пауза в Германии будет сокращена - матчи 14-го тура состоятся уже в первую субботу-воскресенье января.

За неделю до старта чемпионата, с 11 по 14 сентября, состоятся матчи 1-го раунда Кубка Германии по футболу.

10 июля Союз футболистов Германии признал нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски лучшим игроком года.