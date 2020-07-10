Собирали взятки с наркоторговцев и сбывали сами: ГБР и СБУ задержала в Краматорске четырех правоохранителей

10 июля, 2020, 11:23

ГБР и СБУ задержали четырех правоохранителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и получением взяток от наркоторговцев

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, следователи территориального управления ГБР в Краматорске и СБУ разоблачили преступную деятельность, задержали и сообщили о подозрении организованной группе в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех полицейских Управление патрульной полиции в Донецкой области.

По предварительной информации, четверо правоохранителей действовали в составе преступной группы. Они наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществлявших изготовление и сбыт наркотических средств.

"Правоохранители проникали в частной собственности лиц, применяли физическое насилие, изымали найдены наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования задокументировано пять эпизодов противоправной деятельности правоохранителей.

Отмечается, что участники преступной группы были задержаны 9 июля. Также проведены обыски по месту жительства в транспортных средствах, а также в служебных кабинетах Управление патрульной полиции в Донецкой области.

"В кабинетах руководства управления патрульной полиции обнаружено и изъято оружие и большое количество патронов, происхождение которых будет установлено следствием", - отметили в пресс-служба.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и относительно меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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