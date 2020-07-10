Шкарлет пригласил экс-министров образования в коллегию при МОН, все постмайданные руководители министерства отказали

10 июля, 2020, 12:38

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет после назначения пригласил бывших руководителей министерства к участию в коллегии при ведомстве

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я пригласил всех министров образования к участию в коллегии министерства. Кто-то согласился пойти в коллегию, кто не согласился, но потом некоторые личности рассказывают, что есть оговорка относительно украинского языка или ЗНО ... Я так вас всех и пригласил, уважаемые коллеги, чтобы вы в общественной среде имели возможность, если у вас есть определенные предостережения относительно Шкарлета, выразить их в общественной среде на камеру, публично и сказали: "Здесь есть красные линии, их переходить нельзя", - заявил Шкарлет.

По его словам, эксминистр Сергей Квит. Лилия Гриневич и Анна Новосад не приняли приглашение.

Отказ Новосад Шкарлет объяснил так: "Мне телефону она вообще не ответила. Коллеги из министерства ей звонили, я так понимаю, что она отказалась".

Он также пояснил отрицательный ответ от Квит: "Сказал, что это его принципиальная позиция. Но, учитывая то, что он председатель Национального агентства (Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, - ред.) и является одним из участников образовательного процесса, я бы считал бы, чтобы и он был. и как министр, и как председатель агентства, действительно участвует в повышении качества образования ".

Относительно Гриневич, то Шкарлет считает, что ее критика в его адрес является необоснованной: "Если не пошли и потом какие-то предостережения и комментарии - ну это как-то неконструктивно, как я считаю. Я пригласил всех министров к сотрудничеству".

На уточнение приглашал он и экс-руководителя МОН Дмитрия Табачника, Шкарлет сказал, что нет.

"А он в Украине или как? Табачнику не предлагал", - ответил и.о. министра образования.