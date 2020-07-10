Шкарлет пригласил экс-министров образования в коллегию при МОН, все постмайданные руководители министерства отказали
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
"Я пригласил всех министров образования к участию в коллегии министерства. Кто-то согласился пойти в коллегию, кто не согласился, но потом некоторые личности рассказывают, что есть оговорка относительно украинского языка или ЗНО ... Я так вас всех и пригласил, уважаемые коллеги, чтобы вы в общественной среде имели возможность, если у вас есть определенные предостережения относительно Шкарлета, выразить их в общественной среде на камеру, публично и сказали: "Здесь есть красные линии, их переходить нельзя", - заявил Шкарлет.
По его словам, эксминистр Сергей Квит. Лилия Гриневич и Анна Новосад не приняли приглашение.
Отказ Новосад Шкарлет объяснил так: "Мне телефону она вообще не ответила. Коллеги из министерства ей звонили, я так понимаю, что она отказалась".
Он также пояснил отрицательный ответ от Квит: "Сказал, что это его принципиальная позиция. Но, учитывая то, что он председатель Национального агентства (Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, - ред.) и является одним из участников образовательного процесса, я бы считал бы, чтобы и он был. и как министр, и как председатель агентства, действительно участвует в повышении качества образования ".
Относительно Гриневич, то Шкарлет считает, что ее критика в его адрес является необоснованной: "Если не пошли и потом какие-то предостережения и комментарии - ну это как-то неконструктивно, как я считаю. Я пригласил всех министров к сотрудничеству".
На уточнение приглашал он и экс-руководителя МОН Дмитрия Табачника, Шкарлет сказал, что нет.
"А он в Украине или как? Табачнику не предлагал", - ответил и.о. министра образования.
- 25 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки.
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