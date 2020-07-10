Секретарь СНБО считает "пленки Деркача" частью мощной информационной российской агрессии внутри страны

10 июля, 2020, 10:25

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Право на власть" на канале "1 + 1" заявил, что внутри Украины происходит мощная информационная российская агрессия

"То, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн: они очень мощные, и многие люди на них не обращают внимание, но они есть, эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что с ней очень сложно бороться за того, что Украина - не тоталитарное государство со свободным обществом и каналами информации, которые "физически невозможно закрыть".

"Когда появляется та или иная информация, и ее начинают раздувать, делая из мухи слона ... А на то, что днем раньше это была муха, уже никто не обращает внимания", - резюмировал он.

Как известно, после обнародования очередных "пленок Деркача" Служба внешней разведки также сделала заявление об информационных спецоперации РФ против Украины. "Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире.

Украинские разведывательные и специальные службы понимают указанные вызовы и консолидированные в своем главном задании - защищать национальную безопасность Украины ", - говорится в заявлении.