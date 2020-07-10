После усиления контроля дальнобойщики заплатили более 13 млн грн штрафов, - Криклий
10 июля, 2020, 18:23
С момента усиления контроля перевозчики заплатили уже 13,5 млн грн штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм грузовых перевозок
Об этом во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Офис президента.
"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки в которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", - говорится в сообщении.
Отметим, 16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
- 23 июня президент снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он отметил, что водители обходят взвешивания, чтобы не платить штраф за перегрузки , и назвал их "засранцами".
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