 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосле усиления контроля дальнобойщики заплатили более 13 млн грн штрафов, - Криклий

После усиления контроля дальнобойщики заплатили более 13 млн грн штрафов, - Криклий

С момента усиления контроля перевозчики заплатили уже 13,5 млн грн штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм грузовых перевозок

Об этом во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Офис президента.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки в которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", - говорится в сообщении.

Отметим, 16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

  • 23 июня президент снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он отметил, что водители обходят взвешивания, чтобы не платить штраф за перегрузки , и назвал их "засранцами".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

10 июля, 2020 пятница

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать