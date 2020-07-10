Розовый танк: в Киеве раскрасили памятник советскому военачальнику

10 июля, 2020, 11:58

В ночь на 10 июля неизвестные раскрасили танк-памятник и мемориальная доска в честь советского комдива Михаила Богомолова в розовый цвет

Об этом сообщает " Общественное ".

Отмечается, что в начале декоммунизации сквер, в котором располагался памятник Богомолову переименовала, однако сам монумент оставили.

Богомолов - активный участник Первой мировой и Украинской Отечественной войны на стороне советов. Участвовал в "освободительном походе" РККА на западную Украину в 1939 году. Трижды кавалер ордена Красного Знамени.

"Есть версия, что Богомолов похоронен под памятником, но окончательно это можно будет утверждать, лишь проведя исследования", - отметил историк Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук.

Ранее нардепка от "Голоса" Соломия Бобровская обращалась в Украинский институт нацпамяти с просьбой внести советского военачальника в список лиц, подпадающих под действие закона о декоммунизации. В Институте ответили что этот памятник должен подвергнуться декоммунизации, отметив, что комдив воевал против УНР.

"Упомянутый в Вашем обращении установленный в пгт. Ровно памятник в честь советского военачальника Богомолова Михаила Михайловича (1897-1940) - лица, причастного к установлению советской власти на территории Украины в 1920 и 1939 годах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке (активный участник советско-польской войны 1920 между Красной армией с одной стороны и союзническими украинского-польскими войсками, в ходе которой Богомолов Н. Н. командовал эскадроном Первой конной армии РККА, в том числе при захвате м. Ровно; в сентябре- октябре 1939г. - командир 36-й танковой бригады, во главе которой участвовал в т. н. Польском походе или "освободительном походе" РККА в составе 8-го стрелкового корпуса 5-й армии), согласно пп. "д" п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона является символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу ", - говорилось в письме УИНП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb