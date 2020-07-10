10 июля, 2020, 15:56

Проект реновации старых домов (хрущевок и т.п.) в первую очередь продлит срок "жизни" таких домов

А также позволит оживить рынок нового строительства в текущих условиях его стагнации. Два этих фактора положительно скажутся на росте ВВП Украины, уверен совладелец компаний Izovat и "Украинские лесопильни" предприниматель Сергей Лищина.

Он отмечает, что, к сожалению, опыт "теплых кредитов" и Фонда энергоэффективности пока негативный, и большого спроса со стороны ОСББ не наблюдается. К примеру, за первые 10 месяцев, с сентября прошлого года, Фонд принял заявки только на 120 объектов. Подавляющее большинство из них – 80% - касаются лишь проведения энергоаудита. И это при том, что за 5 лет Фонд запланировал выдать компенсацию по 16 тыс. объектов реновации.

Лищина отмечает, что основная причина такого малого количества заявок в том, что у многих ОСББ есть трудности собрать кворум для того, чтобы одобрить проведение таких мероприятий по энергомодернизации. Проблема в том, что это достаточно долгосрочные и дорогостоящие проекты. А из-за того, что финансовое положение большей части население достаточно сложное, очень непросто начинать данный процесс.

Подобная программа в Восточной Европе показала себя значительно лучше. Вероятно, потому, что благосостояние населения было выше, а старт таких программ пришелся на волну общего экономического подъема.

"Поэтому в Украине, на мой взгляд, программа реновации старого жилья возможна только за счет финансирования государства или грантов", - считает Лищина.

Он напоминает, что среди вариантов ранее также обсуждалась возможность направить на энергомодернизацию часть средств из субсидий малоимущим семьям, "но далее разговоров дело не пошло".

Еще одним вариантом может стать задействование частных средств, добавляет Лищина.

"Возможным направлением может стать только снос старых зданий и строительство на их месте новых с большим количеством квартир. Когда прежние жильцы расселяются по своим квартирам, оставшуюся часть нового дома продают по рыночной стоимости. Данная программа неплохо себя зарекомендовала в других странах. Подобное также уже предусмотрено в новом генплане Киева", - резюмирует предприниматель.