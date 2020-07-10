Рада рассмотрит законопроект о судебной реформе до конца сессии, - председатель комитета

10 июля, 2020, 10:28

Верховная Рада рассмотрит судебную реформу до 17 июля

Об этом заявил председатель комитета Андрей Костин ( "Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина .

Судебная реформа могут принять за основу до 17 июля.

"Мы движемся в этом направлении", - заявил он.