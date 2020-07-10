 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада рассмотрит законопроект о судебной реформе до конца сессии, - председатель комитета

Рада рассмотрит законопроект о судебной реформе до конца сессии, - председатель комитета


фото: rbc.ua
Верховная Рада рассмотрит судебную реформу до 17 июля

Об этом заявил председатель комитета Андрей Костин ( "Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина .

Судебная реформа могут принять за основу до 17 июля.

"Мы движемся в этом направлении", - заявил он.

  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в законы относительно судопроизводства.
  • На сайте Верховной Рады появился текст законопроекту о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного суда.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

10 июля, 2020 пятница

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать