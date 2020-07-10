Рада рассмотрит законопроект о судебной реформе до конца сессии, - председатель комитета
10 июля, 2020, 10:28
Верховная Рада рассмотрит судебную реформу до 17 июля
Об этом заявил председатель комитета Андрей Костин ( "Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина .
Судебная реформа могут принять за основу до 17 июля.
"Мы движемся в этом направлении", - заявил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в законы относительно судопроизводства.
- На сайте Верховной Рады появился текст законопроекту о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного суда.
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