"Защита от космических, гибридных, кибернетических и традиционных угроз": НАТО готовит новую концепцию обороны Европы

10 июля, 2020, 08:32

НАТО разрабатывает концепцию сдерживания и обороны для евроатлантического пространства

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает пресс-служба.

"Мы работаем над новой концепцией под названием" Сдерживание и оборона для евроатлантического пространства ". Она будет первым всеобъемлющим документом ..., будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО.

Джоанэ сказал, что другие вызовы в безопасности во многом усиливаются и ускоряются кризисом, например, российской военной деятельностью, подъемом Китая и дезинформацией.

"Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону", - заявил Джоанэ.

Документ должен охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и "более традиционные" угрозы.