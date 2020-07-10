"Защита от космических, гибридных, кибернетических и традиционных угроз": НАТО готовит новую концепцию обороны Европы
Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает пресс-служба.
"Мы работаем над новой концепцией под названием" Сдерживание и оборона для евроатлантического пространства ". Она будет первым всеобъемлющим документом ..., будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС", - сказал Джоанэ.
Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО.
Джоанэ сказал, что другие вызовы в безопасности во многом усиливаются и ускоряются кризисом, например, российской военной деятельностью, подъемом Китая и дезинформацией.
"Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону", - заявил Джоанэ.
Документ должен охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и "более традиционные" угрозы.
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