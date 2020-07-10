"Такое же жадное и лживое, как и предыдущие": соцсети о переезде Зеленского на госдачу в Конча-Заспе

10 июля, 2020, 14:25

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" , эту же информацию впоследствии подтвердил Офис президента.

Так 6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы и заехал на режимную территорию и уехал оттуда только утром.

По данным расследования "Схем", ремонтировать дом для президента начали в конце прошлого года. Перед въездом президента здесь сделали ремонт на более 300 тыс. грн.

Журналисты отмечают, что сейчас Зеленский проживает в доме номер 29 - это государственная дача, на которой в 2004-2014 годах жил третий президент Виктор Ющенко.

Вечером 9 июля пресс-служба президента подтвердила, что после продажи собственного дома президент с семьей "временно проживать в государственной резиденции Конча-Заспа".

В соцсетях расследование вызвало кучу реакции.

"Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать детям, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, не кумовья, звания и ордена для знакомых ... Но оказалось, и в "преступной власти" можно найти столько хорошего ", - написал журналист Юрий Бутусов.

"Такое же жадное и лживые как и предыдущие ..." гетмана ", - отметил Юрий Школьный.

"Чем дальше, тем сильнее крепнет мнение, что время ликвидировать должность президента и вообще весь институт президентства. Во всяком случае в той форме, в которой он существует. Слишком дорого он обходится налогоплательщикам", - считает Юрий Лукшиц. "Нет велосипеда, вместо этого огромный кортеж. Ни жизни, как все, живет в резиденции, а при выходе в свет - охрана как у соседнего царя", - отметил Андрей Яременко. "Вижу, что президент Зеленский довольно быстро вошел во вкус привилегий власти. Не зря же начались разговоры о втором сроке президентства. Такими темпами скоро и новое Межигорье можем увидеть", - пишет пользовательница Галина Черномаз. Президент Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно - домом №29.

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