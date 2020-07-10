"Такое же жадное и лживое, как и предыдущие": соцсети о переезде Зеленского на госдачу в Конча-Заспе
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" , эту же информацию впоследствии подтвердил Офис президента.
Так 6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы и заехал на режимную территорию и уехал оттуда только утром.
По данным расследования "Схем", ремонтировать дом для президента начали в конце прошлого года. Перед въездом президента здесь сделали ремонт на более 300 тыс. грн.
Журналисты отмечают, что сейчас Зеленский проживает в доме номер 29 - это государственная дача, на которой в 2004-2014 годах жил третий президент Виктор Ющенко.
Вечером 9 июля пресс-служба президента подтвердила, что после продажи собственного дома президент с семьей "временно проживать в государственной резиденции Конча-Заспа".
В соцсетях расследование вызвало кучу реакции.
"Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать детям, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, не кумовья, звания и ордена для знакомых ... Но оказалось, и в "преступной власти" можно найти столько хорошего ", - написал журналист Юрий Бутусов.
"Чем дальше, тем сильнее крепнет мнение, что время ликвидировать должность президента и вообще весь институт президентства. Во всяком случае в той форме, в которой он существует. Слишком дорого он обходится налогоплательщикам", - считает Юрий Лукшиц.
"Вижу, что президент Зеленский довольно быстро вошел во вкус привилегий власти. Не зря же начались разговоры о втором сроке президентства. Такими темпами скоро и новое Межигорье можем увидеть", - пишет пользовательница Галина Черномаз.
- Президент Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, а именно - домом №29.
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