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Espreso.tvСпорт"Шахтер" узнал потенциального соперника в 1/4 финала Лиги Европы

"Шахтер" узнал потенциального соперника в 1/4 финала Лиги Европы


фото: Getty Images
По результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, донецкий "Шахтер" может встретиться с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом матче 1/8 финала в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Если "горняки" пройдут немцев, то в четвертьфинале встретятся с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель" (первый матч 0: 3).

Матчи 1/8 финала состоится 5 или 6 августа.

Если "Шахтер" выйдет в полуфинал, то там украинский ждать победитель четверки "Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер".

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