"О масках здесь не слышали": в Киеве закрыли ночной клуб "Dolls" из-за нарушения карантина
10 июля, 2020, 22:52
В Киеве закрыли ночной клуб "Dolls" из-за нарушения карантина
Об этом сообщила Муниципальная охрана в Киеве в Facebook.
"Ночной стриптиз-клуб "Dolls". Представители муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой проверили, как соблюдают карантин в ночное время развлекательные заведения. Оказалось - никак. Десятки девушек-танцовщиц и несколько посетителей. О масках здесь не слышали", - говорится в сообщении.
На нарушителей составили админпротокол. Заведение закрыли.
Карантин? Нет, не слышали Ночной стриптиз-клуб Dolls. Представители муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой...Опубликовано Муниципальная охрана пятницу, 10 июля 2020
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