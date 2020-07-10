"О масках здесь не слышали": в Киеве закрыли ночной клуб "Dolls" из-за нарушения карантина

10 июля, 2020, 22:52

В Киеве закрыли ночной клуб "Dolls" из-за нарушения карантина

Об этом сообщила Муниципальная охрана в Киеве в Facebook.

"Ночной стриптиз-клуб "Dolls". Представители муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой проверили, как соблюдают карантин в ночное время развлекательные заведения. Оказалось - никак. Десятки девушек-танцовщиц и несколько посетителей. О масках здесь не слышали", - говорится в сообщении.

На нарушителей составили админпротокол. Заведение закрыли.

Карантин? Нет, не слышали Ночной стриптиз-клуб Dolls. Представители муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой... Опубликовано Муниципальная охрана пятницу, 10 июля 2020

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