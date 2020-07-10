"Наш народ - они не террористы": в РФ фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" устроили протест в суде через новые задержания крымских татар

10 июля, 2020, 08:17

Фигуранты второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" провели акцию протеста в зале суда Ростова-на-Дону в связи с массовыми обысками и задержаниями в Крыму

Об этом сообщает организация Крымская солидарность .

Так, подсудимые держали в руках плакаты с надписями: "Слепой террорист - показатель вашей безысходности", "Остановите конвейер лживых обвинений", "Хватит из крымских татар делать террористов", "Наша вера сильнее ваших решеток", "Нас не сломать потоком репрессий" , "Прекратите депортации в тюрьмы РФ", "Наш народ - не террорист".

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте до 2 сентября всех задержанных фигурантов новой "дела Хизб ут-Тахрир". Шестеро фигурантов будут находиться в СИЗО, а крымский мусульманин, имеющий инвалидность первой группы по зрению Александр Сизиков, которого подозревают в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", будет оставаться в течение того же срока под домашним арестом.