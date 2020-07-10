"АрселорМиттал Кривой Рог" обеспокоен запланированным ростом тарифа на передачу электроэнергии в два раза

10 июля, 2020, 10:29

"АрселорМиттал Кривой Рог" оценивает удорожание стоимости электроэнергии для предприятия на уровне 11% вследствие возможного пересмотра тарифов Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). НКРЕКП планирует увеличение тарифа на передачу электроэнергии с 155,4 грн за МВт-час до 327,97 грн за МВт-час, то есть в два раза. Такое повышение угрожает значительно усложнить работу предприятий горно-металлургического комплекса Украины, которые являются одними из ключевых потребителей электроэнергии

Об этом говорится на сайте компании .



Доля ГМК в потреблении электроэнергии составляет 46% от всей промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта в целом. Важно, чтобы анонсированы изменения проводились не в ущерб национальным производителям, ведь электроэнергия занимает значительную часть в общей структуре затрат промпредприятий. При этом ГМК остается основной составляющей индустриального комплекса Украины, обеспечивая почти 26% валютных поступлений, 12% ВВП, более 30 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней и около 600 000 рабочих мест (с учетом смежных отраслей). Рост тарифов на передачу электроэнергии может ухудшить и без того непростую ситуацию - пока предприятия горно-металлургической отрасли работают в кризисных условиях, связанных с падением цен на металлопрокат и снижением количества продаж, усилилось в связи с пандемией коронавируса.



Станислав Ги, начальник управления закупок сырья и энергоресурсов "АрселорМиттал Кривой Рог":



- Среднемесячный объем закупки электроэнергии в "АрселорМиттал Кривой Рог" составляет более 300 млн киловатт-часов в зависимости от объемов производства и загрузки основных агрегатов. Любое повышение тарифов на передачу электроэнергии приведет крайне негативные последствия для нашей компании. Это решение НКРЕКП принесет предприятию дополнительные расходы на уровне двух млн долларов в месяц, что, соответственно, негативно повлияет на нашу конкурентоспособность и себестоимость конечной продукции. Сегодня сложно прогнозировать перспективы развития ситуации для бизнеса в мире. Но для того, чтобы успешно конкурировать на рынке металлопроката, мы обязаны предлагать высокое качество продукции и приемлемые цены. Рост тарифов на передачу электроэнергии ставит производителей стали в заведомо проигрышное положение, в свою очередь негативно скажется и на экономике Украины в целом. Надеемся, что национальный регулятор примет взвешенное решение по пересмотру тарифов, с учетом мнения предприятий, работающих в энергоемких отраслях и формируют основу украинской промышленности.