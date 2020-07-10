Прокуроры по делу Порошенко в прошлом отличились "сливом" дел Майдана

На весь список эфирного времени не хватит, журналисты-расследователи программы Watchdogs на "Прямом" остановились на самых интересных. Речь идет о фамилии Иванцов и Кувшинов, поскольку их деятельность связана с преступной властью беглеца Виктора Януковича.

Колоннада стадиона "Динамо", центр Киева. Это сейчас здесь многолюдно, а в феврале 14-го года это был эпицентр Майдана - здесь были баррикады, пылали шины, стояли майдановцы Беркут и внутренние войска.

На крыше на Грушевского четверо беркутовцев на глазах у сотен людей и перед десятками камер взялись просто калечить людей. Одного евромайдановца чуть не сбросили прямо с крыши.

Подробности пыток занимают десятки страниц постановления суда, сказать, что это - впечатляет - ничего не сказать.

После победы Майдана начали судить "беркутовцев". Прокуроры так старательно вели дело, что сначала потеряли 50 страниц, потом начали заменять некоторые документы. За это время "беркутовцы" разбежались и за всех на крыше отдуваться пришлось одному Хандрикину.

Андрей Хандрикин - экс-сотрудник харьковского спецподразделения "Беркут". Именно за события 21 января 2014 года был обвинен в пытках активистов в составе группы. За такое преступление предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы.

И вот уже после смены власти, летом прошлого года страну потрясла новость: Днепровский районный суд Киева оправдал ексберкутивця Андрея Хандрикина. Его обвиняли в избиении двух активистов Майдана 20 января 2014 на колоннаде столичного стадиона "Динамо".

Кто тут у нас прокурор, представлявший обвинение? Иванцов И.В. В постановлении Венедиктовой о группе прокуроров по делам Порошенко есть тот самый Иванцов Игорь Викторович. Интересно, работа в этой комиссии - это наказание за проваленное дело или вознаграждение?

Пока одни подчиненные "вечно легитимного" пытали майдановцев, другие - помогали опустошать казну.

Янукович и Ко растратили 220 млн гривен из бюджета на отдельную линию спецсвязи.

В 2011 году государственную компанию Укртелеком продали неизвестному "инвестору" подешевле. Впоследствии оказалось, что это - Ринат Ахметов. В обмен на скидку, покупатель должен построить линию спецсвязи. Но зачем платить богатейшему украинцу, если заплатить можем ли мы с вами? Так и случилось!

Журналистка Ирина Салий от корки до корки изучила эту историю по судебному решению. Вот там черным по белому: по версии следствия, сделку прокрутили втроем: президент Янукович, премьер Азаров и министр финансов Юрий Колобов.

Почувствовав неладное, Колобов осенью 14-го года бежал в Испанию. Его там даже арестовывали по запросу Украины и полгода он таки провел за решеткой. А потом в деле начали происходить чудеса. Удалось как-то организовать судебно-психиатрическую экспертизу в Испании и было организовано исследование на полиграфе. Полиграф как ключевое доказательство по делу грабежа государства на 30 млн долларов? Это точно прокуроры, а не психологи или колдуны? Такая сомнительная процедура, потому что мы не знаем, что на самом деле сказал Колобов, что именно убедило следователей. И вроде после исследования на полиграфе следователи пришли к выводу, что Колобов не овладевал этими средствами, у него не было такого умысла.

Далее с 15-го по 18-й годы в деле не происходило ничего, пока в нем не изменился прокурор. Им стал Алексей Кувшинов. И в деле Колобова воссиял свет. Генеральная прокуратура обратилась в суд о закрытии этого дела в связи с истечением сроков давности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .