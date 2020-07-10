Президент Болгарии возглавил антиправительственный протест после ареста своих помощников

10 июля, 2020, 12:25

Сотни людей приняли участие в акциях в Софии против "мафии в исполнительной власти", в поддержку президента страны Румена Радев

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

Накануне утром представители прокуратуры, Министерства внутренних дел, Бюро по защите свидетелей и другие по постановлению Софийского военного суда и Специализированного уголовного суда провели обыск в президентской администрации ,. Правоохранителей интересовали кабинеты советника президента по вопросам безопасности и обороны Илья Милушев и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова. Позже этих двух сотрудников администрации президента задержали правоохранительные органы.

Их подозревают в торговле влиянием.

Позже стало известно о задержании известного бизнесмена Пламена Бобокова.

Президент и его сторонники уверены - акция имела целью заставить замолчать Радева, который был самым громким критиком правительства и прокуратуры.

Президент Румен Радев выступил перед собравшимися на площади перед президентской администрацией и призвал "выгнать мафию из власти". "Дорогие болгары, спасибо всем вам сегодня. Болгарская мафия достигла невозможного - объединила народ против себя. Нам предстоит устранить мафию из исполнительной власти, выгнать мафию из прокуратуры, которую мафия использовала в качестве политического щита и репрессий", - подчеркнул он.

По словам Радев, мафия стала бесцеремонной, поскольку ее слишком долго терпилы. Он описал протест как "битву за будущее современной и европейской Болгарии".

Вечером 9 июля состоялись акции протеста и у здания правительства Болгарии. Также протестующие прошли маршем по улицам Софии.