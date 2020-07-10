Представитель России в ТКГ заявил о "еще двух государствах" на территории Украины, МИД требует объяснений
Об этом во время заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время выступления в Вене.
Он обратился к представителю России при ОБСЕ с требованием дать объяснения по поводу высказываний Грызлова.
"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях о полномочном представителе Российской Федерации в ТКГ Борисе Грызлове, который заявил, что" на сегодняшний день в Украине создано еще два государства ". ... Значит вчерашнее заявление Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы? ", - заявил Цымбалюк.
По словам Цимбалюка, Украина остается преданной Минским соглашениям. Однако украинская сторона готова вести диалог с жителями оккупированных территорий, но не с теми, кто имеет паспорта РФ.
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