Представитель России в ТКГ заявил о "еще двух государствах" на территории Украины, МИД требует объяснений

10 июля, 2020, 10:01

Представитель России в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил о "создании в Украине еще двух государств"

Об этом во время заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время выступления в Вене.

Он обратился к представителю России при ОБСЕ с требованием дать объяснения по поводу высказываний Грызлова.

"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях о полномочном представителе Российской Федерации в ТКГ Борисе Грызлове, который заявил, что" на сегодняшний день в Украине создано еще два государства ". ... Значит вчерашнее заявление Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы? ", - заявил Цымбалюк.

По словам Цимбалюка, Украина остается преданной Минским соглашениям. Однако украинская сторона готова вести диалог с жителями оккупированных территорий, но не с теми, кто имеет паспорта РФ.