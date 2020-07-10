Постановление о местных выборах и президентских законопроектах: 13 июля Рада проведет внеочередное заседание
10 июля, 2020, 21:38
В понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады
Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады.
В частности, в повестке дня есть проект "Постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".
Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура написал в своем Телеграмм-канале, что 13 июля состоится внеочередное заседание парламента.
"В понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня - президентские законопроекты", - сообщил депутат.
Он добавил, что вечером 13 июля запланировано заседание фракции, где будут рассмотрены кадровые вопросы.
- Неделя с 13 по 17 июля является пленарной для парламента и это последняя пленарная неделя текущей сессии.
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