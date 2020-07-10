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Espreso.tvОбществоПостановление о местных выборах и президентских законопроектах: 13 июля Рада проведет внеочередное заседание

Постановление о местных выборах и президентских законопроектах: 13 июля Рада проведет внеочередное заседание

В понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады.

В частности, в повестке дня есть проект "Постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура написал в своем Телеграмм-канале, что 13 июля состоится внеочередное заседание парламента.

"В понедельник, 13 июля, в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня - президентские законопроекты", - сообщил депутат.

Он добавил, что вечером 13 июля запланировано заседание фракции, где будут рассмотрены кадровые вопросы.

  • Неделя с 13 по 17 июля является пленарной для парламента и это последняя пленарная неделя текущей сессии.

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