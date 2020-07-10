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Espreso.tvОбществоПослы G7 заявили о готовности участвовать в судебной реформе Зеленского

Послы G7 заявили о готовности участвовать в судебной реформе Зеленского


фото: reuters
Послы стран "Большой семерки" готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Соответствующее заявление послы G7 обнародовали по результатам встречи с заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым в Twitter.

Послы выразили желание, в случае, если новое законодательство, которое примет Украина в рамках судебной реформы, будет соответствовать международным обязательствам Украины, предложить экспертов, которые помогут создать независимую Высшую квалификацину комиссию судей.

"Послы стран G7 отметили важность судебной реформы для экономического роста и доверия инвесторов и призвали к принятию дальнейшего законодательства для укрепления судебной добродетели согласно ожиданиям украинского народа. Если это новое законодательство будет соответствовать международным обязательствам Украины, то мы подтверждаем нашу готовность выдвинуть международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии ", - говорится в сообщении.

Справка: ВККС - один из двух органов, которые определяют качество и добродетель судей в Украине. Именно ВККС проводит конкурсы на все судейские должности.

В ноябре прошлого года Верховная Рада приняла инициированный президентом закон, которым все члены ВККС были уволены. Новый состав должен быть выбран с участием международных экспертов, аналогично конкурса в Антикоррупционный суд.

Открытый конкурс в ВККС заблокировал Высший совет правосудия, утвердив положение о конкурсе в таком виде, что нивелирует роль международных экспертов. После этого международные партнеры отказались участвовать в процессе.

 

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