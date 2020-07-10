После 1,5 года расследования двум руководителям Львовского локомотиворемонтного завода сообщено о подозрении

10 июля, 2020, 12:30

Собранных доказательств достаточно для сообщения о подозрении экс-главе правления и экс-директору по производству ЗАО "Львовский локомотиворемонтный завод" "о растратах имущества почти 1 000 000 грн

Как сообщила в комментарии журналисту Еспресо спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, уголовное производство по этому делу открыто еще в декабре 2018 года и с тех пор правоохранители проводили расследование и экспертизы, что сделало возможным формирование достаточной доказательной базы и объявления подозрения.

Вчера, 9 июля, правоохранители рассказали больше об обстоятельствах дела.

"Экс-глава правления в сговоре с экс-директором производства изготовили несуществующий письмо от предприятия, которое якобы просит вернуть излишки цветных и черных металлов, образовавшихся после ремонта тягового агрегата. После чего, на основании этого документа, в 2018 году вывезли имущество ЧАО, стоимостью почти 1 млн грн с целью дальнейшей реализации ", - сообщили в прокуратуре Львовской области.

В полиции рассказали, что во время досудебного расследования задержали грузовой автомобиль "МАН", загруженный ломом черных и цветных металлов.

"Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.2 ст.28 - ч.1 ст.366 (служебный подлог ) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества ", - говорится в сообщении полиции.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Отметим, что дело вели следователи отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативными работниками Управления Службы безопасности Украины Львовской области за процессуального руководства прокуратуры области.

В прошлом году ЗАО "Львовский локомотиворемонтный завод" обвиняли в нанесении ущерба "Укрзализныци" на сумму 6,5 млн грн: как обнаружила специальная проверка департамента внутреннего аудита и контроля "Укрзализныци", завод покупал свою же продукцию, но через посредников, переплачивая 60 %. Кроме этого ЛЛРЗ неоднократно фигурирует в журналистских расследованиях, где говорится о многочисленных незаконных сделках должностных лиц предприятия.