Под Киевом столкнулись 4 легковушки и маршрутка: госпитализированы два человека, образовалась пробка
10 июля, 2020, 13:13
При въезде в столицу на трассе Киев-Житомир произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и маршрутки
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По предварительным данным свидетелей, маршрутка и автомобили: Volkswagen Caddy, Mitsubishi lancer, ВАЗ-2115 стояли на развороте на Житомир и в них на большой на скорости въехал Audi.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Volkswagen, их госпитализировали в больницу. В маршрутке не было людей, она выполняла рейс по заказу.
На месте работает патрульная полиция. На въезде в город сформировался большой затор.
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