Под Киевом столкнулись 4 легковушки и маршрутка: госпитализированы два человека, образовалась пробка

10 июля, 2020, 13:13

При въезде в столицу на трассе Киев-Житомир произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и маршрутки

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительным данным свидетелей, маршрутка и автомобили: Volkswagen Caddy, Mitsubishi lancer, ВАЗ-2115 стояли на развороте на Житомир и в них на большой на скорости въехал Audi.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Volkswagen, их госпитализировали в больницу. В маршрутке не было людей, она выполняла рейс по заказу.

На месте работает патрульная полиция. На въезде в город сформировался большой затор.