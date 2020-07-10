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Espreso.tvОбществоПод Киевом столкнулись 4 легковушки и маршрутка: госпитализированы два человека, образовалась пробка

Под Киевом столкнулись 4 легковушки и маршрутка: госпитализированы два человека, образовалась пробка

При въезде в столицу на трассе Киев-Житомир произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и маршрутки

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительным данным свидетелей, маршрутка и автомобили: Volkswagen Caddy, Mitsubishi lancer, ВАЗ-2115 стояли на развороте на Житомир и в них на большой на скорости въехал Audi.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Volkswagen, их госпитализировали в больницу. В маршрутке не было людей, она выполняла рейс по заказу.

На месте работает патрульная полиция. На въезде в город сформировался большой затор.

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